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«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»

Хавбек «догов» заработал два предупреждения в течение трех минут
Футбол Лига 1 (Франция)
00:43
«Лилль» в меньшинстве не удержал победу над «Марселем»
Фото - Лилль

В 21-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на выезде сыграл вничью с «Марселем».

Первый тайм выдался противоречивым для «догов». Сначала Ботман открыл счет. Но потом два предупреждения Андре за три минуты оставили команду в меньшинстве.

После перерыва гостям удавалось относительно длительное время удерживать положительный результат. Однако Ундер спас «Олимпик» от поражения.

«Марсель» не сумел сравняться с «Ниццей» по очкам в турнирной таблице и остался третьим. Действующий чемпион «Лилль» с 29 пунктами остается 10-м.

Лига 1, 21 тур

«Марсель» – «Лилль» 1:1

Голы: Ундер, 75 – Ботман, 15

«Марсель»: Лопес, Лирола, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Салиба, Луан Перес, Камара, Жерсон, Гендузи, Пайет, Ундер, Милик (Харит, 84).

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Шека, 90), Андре, Онана, Йылмаз (Гудмундссон, 72), Дэвид, Бамба (Лихаджи, 84).

Предупреждения: Гендузи – Андре, Грбич, Челик, Лихаджи

Удаление: Андре
Сергей Стаднюк
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