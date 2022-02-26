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Линекер: «Если FIFA отдаст победу в стыковых матчах ЧМ Польше и выкинет Россию это будет мощным и значимым сигналом»

Эксперт – о вторжении РФ в Украину
Футбол Чемпионат мира по футболу
16:55
Линекер: «Если FIFA отдаст победу в стыковых матчах ЧМ Польше и выкинет Россию это будет мощным и значимым сигналом»
Фото: BBC

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер через свой Twitter призвал FIFA исключить Россию из стыковых матчей ЧМ-2022.

«Если FIFA отдаст победу в стыковых матчах ЧМ Польше и выкинет Россию (если, конечно, они не уйдут из Украины), это будет мощным и значимым сигналом».

UEFA уже отобрал у России право проведение финала Лиги чемпионов-2022.

Впрочем, российские клубы не исключены из еврокубков.

Андрей Усмонов
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FIFA сборная Польши (футбол) сборная России (футбол)

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