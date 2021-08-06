Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
Аргентинец покинул «Барселону»
Гари Линекер / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Его слова приводит ВВС.
«Десятки миллионов людей по всему миру смотрят Ла Лигу и интересуются ею (не все из них, конечно) из-за Месси.
Если он не подпишет контракт с «Барселоной», то, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити» или ПСЖ. Это богатые клубы, которые хотят стать мировыми гигантами.
Месси немедленно даст им десятки миллионов фанатов по всему миру».
Ранее сообщалось, что ПСЖ не будет пытаться подписать Месси.
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