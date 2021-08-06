Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»

Гари Линекер / Фото: Twitter

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Его слова приводит ВВС.

Если он не подпишет контракт с «Барселоной», то, скорее всего, перейдет в «Манчестер Сити» или ПСЖ. Это богатые клубы, которые хотят стать мировыми гигантами.

Месси немедленно даст им десятки миллионов фанатов по всему миру».