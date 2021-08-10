Десятки тысяч фанатов и президентский кортеж. Как Париж встречал Месси
Линекер: «Роналду на закате карьеры, а в ПСЖ будет трио из лучших игроков мира»
В Париже собирается очень грозный состав
19:19
Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - pesantrennuris
Бывший футболист сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в Twitter поделился впечатлениями от перехода Лионеля Месси в ПСЖ:
«Наблюдать, как Месси покидает «Барселону», – это душераздирающее во многих смыслах зрелище.
Однако речь не об уходе из футбола, и с учетом того, что карьера Криштиану Роналду на закате, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной из трех лучших игроков мира, возможно… Если Килиан Мбаппе останется».
Аргентинец уже прибыл в Париж, где его встретила многотысячная толпа болельщиков. Улицы пришлось перекрыть полиции, а игрока сопроводили с настоящим «президентским» кортежем.
Напомним, ПСЖ пришлось просить Лигу 1 пойти на уступки ради Месси.
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