Линекер: «Роналду на закате карьеры, а в ПСЖ будет трио из лучших игроков мира»

В Париже собирается очень грозный состав

Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - pesantrennuris

Бывший футболист сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер на своей странице в Twitter поделился впечатлениями от перехода Лионеля Месси в ПСЖ:

«Наблюдать, как Месси покидает «Барселону», – это душераздирающее во многих смыслах зрелище. Однако речь не об уходе из футбола, и с учетом того, что карьера Криштиану Роналду на закате, мы можем увидеть Месси в линии атаки, составленной из трех лучших игроков мира, возможно… Если Килиан Мбаппе останется».

Аргентинец уже прибыл в Париж, где его встретила многотысячная толпа болельщиков. Улицы пришлось перекрыть полиции, а игрока сопроводили с настоящим «президентским» кортежем.

Напомним, ПСЖ пришлось просить Лигу 1 пойти на уступки ради Месси.