Каррагер: «Мое сердце болит за тех, кто промазал пенальти в матче с Италией»
Линекер: «Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой»
Команда уступила Италии в финале Евро-2020
Гари Линекер / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер высказался о поражении от Италии (1:1, пен. 2:3) в финале Евро-2020. Его слова приводит ВВС.
«Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой. У нас очень много талантливых игроков нападения, но иногда складывается впечатление, что мы сами боимся использовать это преимущество».
Напомним, уже известен лучший бомбардир Евро-2020.
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