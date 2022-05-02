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«Ліон» безжалісно розгромив «Марсель» і закрутив інтригу в боротьбі за зону Ліги чемпіонів

Ліга 1 вийшла на фінішну пряму
Футбол Лига 1 (Франция)
07:57
«Ліон» безжалісно розгромив «Марсель» і закрутив інтригу в боротьбі за зону Ліги чемпіонів
Ліон розгромив Марсель / Фото - twitter.com/OL

«Марсель» виграв лише одне з останніх 14 «Олімпіко» проти «Ліона». Після їх матчу у 35 турі Ліги 1 статистика стала ще гіршою – одна перемога з 15 поєдинків.

Хорхе Сампаолі, тримаючи в голові четверговий матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій проти «Феєнорда» залишив на лаві запасних Луана Переса, Маттео Гендузі і Валентена Ронж’є. Тоді як Петер Бош дозволив дебютувати у стартовому складі 19-річному Бредлі Барколя, що вийшов на правому фланзі атаки замість вимушено орендованого у «Шахтаря» Тете.

Окрім цього варто відзначити повернення в основу Жерома Боатенга, для якого це другий «старт» за останні 11 матчів. Конфлікти з партнерами і тренером не проходять безслідно.

Перший тайм завершився без голів. «Марсель» мав два чудових моменти, однак Аркадіуш Мілік не реалізував жоден з них. На додачу до цього, Хорхе Сампаолі отримав жовту картку за незгоду з рефері – тренер провансальців вимагав пенальті за гру рукою Муси Дембеле. Арбітр під натиском рішення не змінив.

Так сталося, що Антоні Готьє став ключовою персоною матчу. Перший гол «Ліону» прийшов після штрафного. Його могло б і не бути, якби суддя просвистів фол в інший бік кількома миттєвостями раніше. Плюс, Думбеле наступив на руку Пау Лопесу, коли 19-річний Кастелло Лукеба виводив «дітей» вперед.

Далі 19-річний Мало Гюсто асистував під 17-й гол в сезоні свого капітана Муси Дембеле. Вони відзначилися ідентичними результативними діями і в матчі першого кола, котрий, до речі, довелося перегравати через пляшку, яка від фанатів «Ліона» прилетіла в голову Дімітрі Паєту.

І наостанок Тете, що вийшов на заміну, зіграв на перехопленні, розіграв контратаку, обігрався з Лукасом Пакета і відзначився асистом під гол Карла-Токо Екамбі. Камерунець відзначився в четвертому матчі Ліги 1 поспіль. З ним таке вперше в кар’єрі.

Після цієї поразки «Марсель» за три тури до завершення чемпіонату підпустив до себе «Ренн» і «Монако» на відстань трьох очок. З першими провансальці проведуть очний поєдинок.

В свою чергу, «Ліон» здобув ювілейну, 1000-ну перемогу в Лізі 1 і продовжує сподіватися на місце в зоні єврокубків. Дистанція до п’ятої сходинки, до «Ніцци», становить п’ять очок. І календар підопічних Боша сприяє переможному завершенню кампанії.

Ліга 1. 35 тур

«Марсель» – «Ліон» 0:3

Голи: Лукаба, 55, Дембеле, 76, Екамбі, 88

Сергей Лукьяненко
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