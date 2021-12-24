«Лион» запретил своим фанатам посещать выездные матчи команды
«Лион» дал тренеру два месяца на улучшение результатов. Команда идет 13-й в таблице Лиги 1
Бос не будет уволен в ближайшее время
19:50
Фото: Lyon
Главный тренер «Лиона» Петер Бос не будет уволен в ближайшее время.
Голландский специалист получил поддержку от руководства клуба, несмотря на неутешительные результаты. «Лион» идет лишь 13-м в таблице Лиги 1.
В клубе понимают ситуацию внутри команды, включая множество травм и поддержали нынешнего наставника.
Бос пришел в «Лион» летом, сменив Руди Гарсию.
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