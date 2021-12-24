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«Лион» дал тренеру два месяца на улучшение результатов. Команда идет 13-й в таблице Лиги 1

Бос не будет уволен в ближайшее время
Футбол Лига 1 (Франция)
19:50
«Лион» дал тренеру два месяца на улучшение результатов. Команда идет 13-й в таблице Лиги 1
Фото: Lyon

Главный тренер «Лиона» Петер Бос не будет уволен в ближайшее время.

Голландский специалист получил поддержку от руководства клуба, несмотря на неутешительные результаты. «Лион» идет лишь 13-м в таблице Лиги 1.

В клубе понимают ситуацию внутри команды, включая множество травм и поддержали нынешнего наставника.

Бос пришел в «Лион» летом, сменив Руди Гарсию.

Андрей Усмонов
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