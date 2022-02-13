«Лион» обыграл «Ниццу» в домашних стенах и подобрался к еврокубковой зоне
В 24-м туре чемпионата Франции «Лион» в родных стенах обыграл «Ниццу».
По голу хозяева поля забили в каждом из таймов: отличились Мусса Дембеле и Карл Токо-Экамби.
После этой победы в турнирной таблице Лиги 1 «Лион» поднялся на 6 место, набрав 37 очков. У «Ниццы» осталось» 42 балла и 3 строчка.
Лига 1, 24-й тур
«Лион» – «Ницца» 2:0
Голы: Дембеле, 8, пен, Экамби, 52
«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон (Энрике, 90), Лукас Пакета, Ндомбеле (Диоманде, 90), Какре, Февр, Токо-Экамби (Кадевере, 74), Дембеле (Ауар, 73).
«Ницца»: Бенитес, Данилюк (Лотомба, 64), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам (Гессан, 64), Шнайдерлин, Лемина (Росарио, 58), Клюйверт (Клод-Морис, 74), Делор, Гуири (Браими, 59).
Предупреждение: Тодибо (50).
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