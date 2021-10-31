«Лион» обыграл одного из неожиданных лидеров чемпионата Франции

«Ланс» могут сместить со второго места

Фото: пресс-служба Лиона

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Лион» принимал» сенсационный «Ланс», который пребывает на 2-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

Свое преимущество хозяева поля воплотили в забитые мячи еще в первом тайме, уйдя на перерыв при счете 2:0 в свою пользу. Забивали Токо-Экамби и Ауар.

Во втором тайме «Ланс» отквитал 1 мяч усилиями Калимуэндо, но этого оказалось мало даже для ничьей.

«Ланс» остается вторым в таблице с 21-м очком, но его могут потеснить и «Ницца», и «Марсель», которые еще не провели свои матчи тура. «Лион» поднялся на 5-е место, набрав 19 баллов.

Чемпионат Франции, 12-й тур

«Лион» – «Ланс» 2:1

Голы: Токо-Экамби, 25, пен, Ауар, 41 – Калимуэндо, 61

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 78), Боатенг (Диоманде, 77), Денайер, Эмерсон, Токо-Экамби (Шерки, 78), Шакири (Тиаго Мендес, 64), Ауар, Какре, Бруно Гимараэс (Слимани, 90), Лукас Пакета.

«Ланс»: Лека, Гради (Боли, 85), Данзо, Медина, Клосс (Мачадо, 85), Дукуре, Фофана, Сотока (Какута, 46), Франковски, Саид (Давид Кошта, 76), Калимуэндо (Жан, 77).

Предупреждения: Лукас Пакета (10), Сотока (38), Клосс (54).