Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Марсель -:- Запланирован

«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»

Француз не входит в планы Конте
Футбол Лига 1 (Франция)
13:10
«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле вернется в «Лион».

Хавбек не входит в планы Антонио Конте на сезон. Он уже отбыл во Францию, сообщает Sky Sports.

25-летнего игрока арендуют до конца сезона с правом выкупа. Он заменит Бруно Гимараэса, который отправился в «Ньюкасл».

Напомним, Ндобмеле перешел в «Тоттенхэм» как раз из «Лиона» в 2019-м году. За него отдали более 50 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 16 матчей, забив два мяча.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лион Танги Ндомбеле Тоттенхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
«Тоттенхэм» договорился о переходе двух игроков «Ювентуса»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 января 09:32
«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро
«Ньюкасл» согласовал переход игрока «Лиона» почти за 50 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 января 08:30
«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро
«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 января 12:28
«Ньюкасл» предложил 30 миллионов фунтов за игрока «Лиона»
«Ньюкасл» предложил 30 миллионов фунтов за игрока «Лиона»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
26 января 11:50
«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»
«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов евро за игрока «Порту»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
26 января 09:28
Хавбек «Реала»: «Мы должны быть довольны ничьей с «Эльче»
Хавбек «Реала»: «Мы должны быть довольны ничьей с «Эльче»
Футбол Примерa (Испания)
23 января 22:20

Новости: Футбол

«Александрия» не смогла обыграть казахстанскую команду на сборе
«Александрия» не смогла обыграть казахстанскую команду на сборе
Украинская Премьер-лига
14:18
Агент Супряги: «Сампдория» полностью обладает информацией о том, как развить лучшие качества Влада»
Агент Супряги: «Сампдория» полностью обладает информацией о том, как развить лучшие качества Влада»
Украинская Премьер-лига
13:48
Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши
Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши
В Европе
13:45
Алиев: «Мне нравится Луческу как тренер, но не как человек»
Алиев: «Мне нравится Луческу как тренер, но не как человек»
Украинская Премьер-лига
13:40
Эриксен вернулся в АПЛ, Яремчук может оказаться в Англии. Онлайн трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
LIVE
Эриксен вернулся в АПЛ, Яремчук может оказаться в Англии. Онлайн трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
В Европе
13:34
«Ньюкасл» купил хавбека «Лиона» за 40 миллионов евро
«Ньюкасл» купил хавбека «Лиона» за 40 миллионов евро
Премьер-Лига (Англия)
13:32
Ванат не интересен «Заре»
Ванат не интересен «Заре»
Украинская Премьер-лига
13:30
«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»
«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»
Лига 1 (Франция)
13:10
Сикан успешно прошел медосмотр в немецком клубе
Сикан успешно прошел медосмотр в немецком клубе
Украинская Премьер-лига
12:56
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
8
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Все новости