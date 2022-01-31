«Лион» подпишет Ндомбеле из «Тоттенхэма»

Француз не входит в планы Конте

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле вернется в «Лион».

Хавбек не входит в планы Антонио Конте на сезон. Он уже отбыл во Францию, сообщает Sky Sports.

25-летнего игрока арендуют до конца сезона с правом выкупа. Он заменит Бруно Гимараэса, который отправился в «Ньюкасл».

Напомним, Ндобмеле перешел в «Тоттенхэм» как раз из «Лиона» в 2019-м году. За него отдали более 50 миллионов евро.

В этом сезоне он провел 16 матчей, забив два мяча.