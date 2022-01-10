«Лион» попытается отбить Давида Нереса у «Шахтера»

На игрока «Аякса» претендуют уже четыре европейских клуба

Давид Нерес / фото - Getty Images

«Лион» заинтересован в подписании полузащитника «Аякса» Давида Нереса, сообщает Jeunesfooteux.

Источник сообщает, что французский клуб сделает предложение амстердамцам в том случае, если сможет продать Джердана Шакири. Ранее на Нереса претендовал «Шахтер», «Эвертон» и «Ньюкасл».

У бразильского вингера контракт с «Аяксом» до 2023 года. За игрока клуб хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

Напомним, «Шахтер» интересуется игроком сборной Молдовы.