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«Лион» попытается отбить Давида Нереса у «Шахтера»

На игрока «Аякса» претендуют уже четыре европейских клуба
Футбол В Европе
10 января 12:40
«Лион» попытается отбить Давида Нереса у «Шахтера»
Давид Нерес / фото - Getty Images

«Лион» заинтересован в подписании полузащитника «Аякса» Давида Нереса, сообщает Jeunesfooteux.

Источник сообщает, что французский клуб сделает предложение амстердамцам в том случае, если сможет продать Джердана Шакири. Ранее на Нереса претендовал «Шахтер», «Эвертон» и «Ньюкасл».

У бразильского вингера контракт с «Аяксом» до 2023 года. За игрока клуб хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

Напомним, «Шахтер» интересуется игроком сборной Молдовы.

Михаил Рыбак
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