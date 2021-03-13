«Лион» потерял очки в игре с «Реймсом», упустив шанс обойти ПСЖ
«Ткачи» спасли ничью в конце матча
Фото: twitter.com/OL
«Лион» в матче 29-го тура Лиги 1 на выезде едва не проиграли «Реймсу».
«Ткачи» проигрывали с 33-й минуты, когда Кафаро открыл счет в матче. Впрочем, лишь в компенсированное ко второму тайму время Кадевере принес команде ничью.
«Лион» догнал ПСЖ в таблице, но парижане проведут свой матч 14 марта.
Лига 1. 29-й тур:
«Реймс» – «Лион» 1:1
Голы: Кафаро, 33 – Кадевере, 90+2
«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Фоке, Шавалерен, Бериша (Туре, 67), Мунеци, Кафаро (Дукуре, 74), Мбуку, Диа (Зенели, 74).
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Марсело, Де Шильо (Корне, 46; Бар, 90), Ауар (Какре, 46), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.
Предупреждения: Кафаро, Манетзи, Абдельхамид – Депай
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