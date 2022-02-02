«Лион» проигрывал «Марселю» дома до 76-й минуты, но вырвал победу

Команды сыграли перенесенный матч 14-го тура

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В перенесенном матче 14-го тура Лиги 1 «Лион» одолел «Марсель».

Уже на 10-й минуте счет открыли гости, отличился Гендузи. «Лион» не мог отыграться до 76-й минуты, а затем забил Шакири.

Победу хозяевам поля принес гол Дембеле на 89-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лион» поднялся на 7-е место после этой победы, «Марсель» остался третьим.

Лига 1, 14-й тур

«Лион» – «Марсель» 2:1

Голы: Шакири, 76, Дембеле, 89 – Гендузи, 10

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Барколя, 84), Боатенг, Дюбуа, Лукеба, Энрике, Эмерсон (Дембеле, 64), Шакири, Тиаго Мендес, Какре, Шерки.

«Марсель»: Лопес, Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Камара, Ронжье, Гендузи, Пайет, Ундер (Милик, 86), Луис Энрике (Харит, 70).