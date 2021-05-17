«Лион» разгромил «Ним» в матче с 7 голами и поборется с «Монако» за ЛЧ

Отставание от «монегасков» составляет одно очко

Фото - Олимпик Лион

В 37-м туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде справился с «Нимом».

Счет в матче открыл Коне и оформил дубль после перерыва. Но гости забили пять раз. За «ткачей» отличились Лукас Пакета (дважды), Депай, Ауар и Слимани.

«Лион» отстает от «Монако» в турнирной таблице на одно очко в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Все решится в заключительном туре.

Лига 1, 37 тур

«Ним» – «Лион» 2:5

Голы: Коне, 5, 62 – Лукас Пакета, 8, 24, Депай, 20, Ауар, 55, Слимани, 87

«Ним»: Рене, Бюрне (Алакуш, 46), Уэда, Мелинг, Ландр, Кубас, Элиассон (Шадли, 76), Фомба (До, 75), Ферхат (Алинви, 86), Коне (Дукуре, 81), Рипар.

Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 87), Какре, Лукас Пакета, Ауар (Шерки, 64), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 64), Корне, Депай, Токо-Экамби (Слимани, 76).