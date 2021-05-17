«Лилль» не смог обыграть «Сент-Этьен», но остался лидером Лиги 1 за тур до конца
«Лион» разгромил «Ним» в матче с 7 голами и поборется с «Монако» за ЛЧ
Отставание от «монегасков» составляет одно очко
17 мая 08:21
Фото - Олимпик Лион
В 37-м туре французской Лиги 1 «Лион» на выезде справился с «Нимом».
Счет в матче открыл Коне и оформил дубль после перерыва. Но гости забили пять раз. За «ткачей» отличились Лукас Пакета (дважды), Депай, Ауар и Слимани.
«Лион» отстает от «Монако» в турнирной таблице на одно очко в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Все решится в заключительном туре.
Лига 1, 37 тур
«Ним» – «Лион» 2:5
Голы: Коне, 5, 62 – Лукас Пакета, 8, 24, Депай, 20, Ауар, 55, Слимани, 87
«Ним»: Рене, Бюрне (Алакуш, 46), Уэда, Мелинг, Ландр, Кубас, Элиассон (Шадли, 76), Фомба (До, 75), Ферхат (Алинви, 86), Коне (Дукуре, 81), Рипар.«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 87), Какре, Лукас Пакета, Ауар (Шерки, 64), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 64), Корне, Депай, Токо-Экамби (Слимани, 76).
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