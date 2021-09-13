«Лион» уверенно справился со «Страсбуром» в дебютном для Боатенга матче

Опытный защитник провел первую игру за французскую команду

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В матче пятого тура французской Лиги 1 «Лион» на своем поле переиграл «Страсбур».

Уже на 8 минуте вернувшийся из неудачной аренды в «Атлетико» Мусса Дембеле потрясающим ударом вывел хозяев вперед.

Во втором тайме «ткачи» довели дело до разгрома. Сначала с точной подачи забил Джейсон Денайер, а вскоре Лукас Пакета забил третий мяч для «Лиона».

Лишь на 7 компенсированной минуте гости осилили гол престижа. После игры рукой защитника хозяева «Страсбур» получил право на пенальти, который реализовал Хабиб Диалло.

В этой игре за «ткачей» дебютировал многолетний лидер обороны «Баварии» Жером Боатенг.

«Лион» – «Страсбур» 3:1

Голы: Дембеле, 8, Денайер, 57, Пакета 87 – Диалло, 90+7 (пен.)

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто, Денайер, Диоманде (Боатенг, 61), Эмерсон, Токо-Экамби (Шерки, 75), Шакири (Лукас Пакета, 75), Ауар, Бруно Гимараэс (Кеита, 90), Тиаго Мендес (Какре, 61), Дембеле.

«Страсбур»: Зельс, Гильбер (Диалло, 65), Джику, Перрен (Ньямси, 77), Ле Маршан, Каси (Лиэнар, 45), Томассон, Прцич (Ахолу, 65), Белльгард, Гамейро (Уорис, 77), Ажорк.

Предупреждения: Диоманде (29), Джику (47), Боатенг (83).