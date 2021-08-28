«Лион» в меньшинстве смог удержать победу в матче с «Нантом»

Единственный гол в поединке забил Дембеле



«Нант» – «Лион» / Фото - goal.com

«Лион» одержал выездную победу над «Нантом» в матче 4-го тура чемпионата Франции.На 35-й минуте счет открыл форвард гостей, его забитый мяч стал единственным в этом матче. На 78-й минуте «Лион» остался в меньшинстве после удаления, однако команда сумела удержать победу.«Нант» –0:1Гол: Дембеле, 35: Лафон, Аппиа (Коршья, 40), Кастеллетто, Паллуа, Фабио (Траоре, 81), Букари (Перейра, 70), Саймон, Блас, Жиротто (Мутуссами, 69), Чиривелья, Коко (Коло-Муани, 82): Антони Лопеш, Дюбуа, Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Слимани, 74), Ауар, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 46), Дембеле (Денайер, 82): Фабио, Коло-Муани – Да Сильва: Да Сильва«Лион» с 5 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» идет 10-м (4 очка).