«Лион» запретил своим фанатам посещать выездные матчи команды

Клуб ищет болельщиков, устроивших беспорядки на трибунах

Фото: AFP

«Лион» запретил своим фанатам посещать выездные матчи команды.

Все из-за инцидента, который случился в матче Кубка Франции против «Парижа». Болельщики гостей атаковали фанатов хозяев после чего те выбежали на поле. Также фанаты «Лиона» использовали пиротехнику.

Матч не был доигран и рефери принял решение не начинать второй тайм. Решение по матчу будет принято дисциплинарным комитетом. Вероятно, «Лион» получит техническое поражение.

Ранее болельщики «Лиона» в матче чемпионата Франции попали бутылкой в голову игроку «Марселя».