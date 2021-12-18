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«Лион» запретил своим фанатам посещать выездные матчи команды
Клуб ищет болельщиков, устроивших беспорядки на трибунах
18 декабря 18:16
Фото: AFP
«Лион» запретил своим фанатам посещать выездные матчи команды.
Все из-за инцидента, который случился в матче Кубка Франции против «Парижа». Болельщики гостей атаковали фанатов хозяев после чего те выбежали на поле. Также фанаты «Лиона» использовали пиротехнику.
Матч не был доигран и рефери принял решение не начинать второй тайм. Решение по матчу будет принято дисциплинарным комитетом. Вероятно, «Лион» получит техническое поражение.
Ранее болельщики «Лиона» в матче чемпионата Франции попали бутылкой в голову игроку «Марселя».
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