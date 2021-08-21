Лионель Месси вернулся в Барселону

Аргентинец прихватил с собой Неймара

Лионель Месси и Неймар / фото - AS

Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар прилетели в Барселону, чтобы провести там выходные, сообщает Mundo Deportivo.

Звездные игроки не попали в заявку на последний матч парижан с «Брестом», который закончился победой столичного клуба.

Аргентинец с бразильцем приехали в пригород Барселоны, Кастельдефельс, где посетили дом своего общего друга – нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса.

Футболисты знакомы по совместной игре в «Барселоне», где в 2015 году добыли «требл», выиграв в одном сезоне чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов.

Месси покинул «блаугранас» свободным агентом этим летом, Неймар перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро, а Суареса продали в «Атлетико» за 1 миллион евро прошлым летом, и он в первом же сезоне принес «матрасникам» чемпионство страны.

Напомним, стало известно, кто получит «десятку» Месси в каталонском клубе.