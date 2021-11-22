Ряд ведущих футболистов «Баварии» пропустят игру с «Динамо» из-за коронавируса
Лишь 15 полевых игроков «Баварии» отправились на матч с «Динамо»
И три вратаря
22 ноября 15:41
Мюллер и Левандовски / Фото: Bundesliga
«Бавария» отправилась в Киев на матч с «Динамо» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов в составе 18-ти футболистов, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль
Защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу
Полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рока, Толиссо, Тилльман
Нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер.
Напомним, ряд ведущих футболистов «Баварии» пропустят матч с «Динамо» из-за коронавируса. Встреча состоится 23-го ноября, начало – в 19:45.
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