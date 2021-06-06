Экс-защитник сборной Украины: «Хотелось бы видеть нашу команду в полуфинале Евро»
Лишь «Аякс» сумел опередить «Динамо» по числу воспитанников на Евро-2020
В тройке по данному показателю также оказались одноклубники киевлян из Загреба
6 июня 11:59
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» заняло второе место в рейтинге клубов по числу воспитанников, делегированных в сборные-участницы Евро-2020. Об этом сообщает CIES Football Observatory.
Так, в заявку сборной Украины вошли восемь нынешних игроков «бело-синих»: Артем Беседин, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Тымчик и Илья Забарный. Трое футболистов уже не выступают в столичном клубе: Евгений Макаренко («Кортрейк»), Роман Яремчук («Гент») и Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»).
Список возглавил амстердамский «Аякс», чьи 14 воспитанников заявлены на чемпионат Европы. Тройку лидеров замкнули загребское «Динамо» и северомакедонские «Работнички» – по 9 игроков.
Ранее определился еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии.
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