«Шахтер» готов продать всех своих игроков
Лишь один бразилец «Шахтера» согласился выступать за команду во время войны
Палкин заявил, что не лучшим образом относится к решению легионеров
Марлон / Фото: ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в программе «Денисов тайм» высказался о решении бразильцев покинуть команду во время войны.
«Я, с одной стороны, их понимаю, а с другой стороны, отношусь к этому плохо. Плохо потому, что Шахтер, со своей стороны, многое для них сделал. И можно было бы отдать дань того, что идет война, чтобы как-то помочь, и этот месяц посвятить тому, чтобы отыграть эти контрольные матчи.
С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: «Моя хата скраю, мне это не надо». Поэтому, имеем то, что имеем.
Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон».
Ранее Палкин заявлял, что над «Шахтером» нависла угроза прекращения существования.
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