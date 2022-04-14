Лишь один бразилец «Шахтера» согласился выступать за команду во время войны

Марлон / Фото: ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в программе «Денисов тайм» высказался о решении бразильцев покинуть команду во время войны.

С другой стороны, я понимаю, что это не их война, у них: «Моя хата скраю, мне это не надо». Поэтому, имеем то, что имеем.

Это было предсказуемо. Я не рассчитывал, что кто-то из них приедет и будет нас поддерживать. Единственный бразилец, который дал согласие и должен быть в ближайшее время – это Марлон».