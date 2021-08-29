Лишь в четвертом туре чемпион Франции одержал первую победу в сезоне

«Доги» проваливают старт турнира после смены тренера

фото - Archyde

В матче четвертого тура французской Лиги 1 «Лилль» в большинстве переиграл «Монпелье».

На первой компенсированной минуте первого тайма «доги» открыли счет усилиями Юсуфа Языджи. Гости решили не дожидаться второй 45-минутки и Гаэтан Лаборд помог командам уйти в раздевалки в равенстве.

На 56 минуте чемпионы Франции снова вышли вперед. Теперь уже отличился канадец Джонатан Дэвид.

Вскоре «Монпелье» вовсе осталось в меньшинстве. Жуниор Самбия получил красную карточку.

Эта победа стала первой для «Лилля» в новом сезоне французского первенства.

«Лилль» – «Монпелье» 2:1

Голы: Языджи, 45+1, Дэвид, 56 – Лаборд, 45+4

«Лилль»: Грбич, Тиагу Джало, Фонте, Ботман, Рейнилду, Языджи (Онана, 83), Гомес (Брадарич, 78), Андре, Шека, Йылмаз (Челик, 90), Дэвид (Иконе, 82).

«Монпелье»: Берто, Сако (Эстев, 83), Тулер, Коцца (Суке, 79), Саванье, Ферри, Молле (Ваи, 83), Шотар (Ристич, 79), Самбия, Лаборд, Мавидиди.

Предупреждения: Самбия (24), Фонте (25), Ферри (25), Андре (33), Лаборд (34), Шека (43), Саванье (56), Шотар (59), Молле (70).

Удаление: Самбия (73)