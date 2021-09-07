Лицемерит? Президент ПСЖ заявил о необходимости пересмотреть правила финансового фэйр-плей

Именно парижане всеми возможными способами обходят правила

Нассер Аль-Хелаифи / фото - News in 24

Президент французского «Пари Сен-Жермен» и по совместительству председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи рассказал AS о финансовой составляющей в европейском футболе:

«У нас должна быть финансовая стабильность. Если мы не отреагируем быстро, последствия могут быть непоправимыми. Финансовый фэйр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с UEFA. Мы считаем, что футбол обязан быть равен для всех».

Тем не менее, парижский клуб на протяжении последних лет всеми возможными путями обходит те самые правила.

Покупка Неймара в 2018 году за 222 миллиона евро – эталонный пример издевательства над ФФП: французский гранд дал футболисту деньги, чтобы он сам выкупил свой контракт у «Барселоны» и им не пришлось вносить эти расходы в декларации.

Этим летом парижане собрали звездный состав, подписав даже Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Несмотря на то, что большинство трансферов провернули свободными агентами, но подписные бонусы и зарплаты вряд ли вписываются в заданные UEFA рамки.

В UEFA ранее даже заявляли, что понятия не имеют, как ПСЖ умудряется вписаться в правила ФФП.

Напомним, UEFA пустит гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов.