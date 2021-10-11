Литва - Швейцария: прогноз на матч отбора к чемпионату мира

Сможет ли Швейцария гарантировать себе досрочно топ-2 группы?

Прогноз

Сборная Литвы попала в очень конкурентную группу с действующими чемпионами Европы, четвертьфиналистами Евро-2020, а также командами Северной Ирландии и Болгарии. Все они выше классом, чем литовцы, поэтому текущее последнее место прибалтов не является чем-то удивительным. Литва выполнила в прошлом туре свою основную задачу, добыв убедительную победу 3:1 над ближайшим себе по классу соперником – Болгарией. Финишировать не с баранкой в графе набранных очков в такой сильной компании уже можно считать для литовцев достижением. Рассчитывать на нечто большее было бы наивно с их стороны.

Швейцария в группе С виделась как потенциальный конкурент Италии в борьбе за первое место и прямое попадание на Мундиаль. Текущие результаты полностью отражают все стартовые расклады. Учитывая ничью в очной встрече со «Скуадрой Адзуррой», у швейцарцев ещё есть шансы зацепиться за первое место, но сперва нужно взять максимум очков в Вильнюсе. В прошлом матче команда Мурата Якина не испытала сложностей с Северной Ирландией, сыграв почти час в численном большинстве. Матч прошёл при полном доминировании швейцарцев, так что сил на выезд в Литву им точно хватит.

У сборной Швейцарии идеальная статистика в очных встречах с литовцами – 3 игры и 3 победы. В этом отборе швейцарцы показывают очень дисциплинированную игру, благодаря чему не пропускают вот уже в 4 поединках кряду. Но при этом и сами забивают не так уж много. Последние 4 игры при участии команды Якина завершились с тоталом голов меньше (2,5). В игре, что состоится во вторник в Вильнюсе, логичной будет победа гостей на классе. Швейцарии важно подойти к матчу с итальянцами с равным с ними количеством очков, чтобы поспорить за прямой выход на ЧМ. Валуйная ставка на данный матч – победа гостей + тотал меньше (3,5) по коэффициенту 2,05.