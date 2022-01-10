Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Liverpool Echo: «Миколенко ждет сложный процесс притирки»

Самое популярное издание Ливерпуля – о дебюте украинца за «Эвертон»
Футбол Украинские легионеры
10 января 11:52
Liverpool Echo: «Миколенко ждет сложный процесс притирки»
Виталий Миколенко / фото - Getty Images

Адам Джонс, журналист авторитетного издания Liverpool Echo, в своей колонке в газете написал о дебюте украинца Виталия Миколенко за «Эвертон», в матче 1/32-й кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

«Одним из положительных моментов матча для «Эвертона» стал дебют новичка. Миколенко оказался в стартовом составе после всего нескольких дней тренировок с партнерами. Это была неплохая игра футболиста сборной Украины, несмотря на то, что он действовал на позиции левого латераля, а не на более привычном месте левого защитника.

Изюминкой его выступления, безусловно, стал важнейший блок мяча на линии ворот в первом тайме. Ясно, что ему нужно время на адаптацию. Он молод и переехал в новую страну, новый чемпионат, новую команду. Бенитес прав, что пытается ослабить давление на новичка любыми способами. Виталий отыграл 120 минут и сделал важный первый шаг к своему, надеюсь, дальнейшему развитию.

Его ждет сложный процесс притирки и прямо сейчас делать какие-либо выводы о новичке – не время».

Напомним, дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва
Дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва
Футбол Украинские легионеры
09 января 20:05
Будет дебют Миколенко в АПЛ? «Эвертон» – «Лестер». Онлайн трансляция
Будет дебют Миколенко в АПЛ? «Эвертон» – «Лестер». Онлайн трансляция
Футбол Украинские легионеры
09 января 19:09
«Изюминкой стало спасение на линии ворот». В Англии в восторге от дебюта Миколенко
«Изюминкой стало спасение на линии ворот». В Англии в восторге от дебюта Миколенко
Футбол Украинские легионеры
09 января 18:39
Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за «Эвертон»
Миколенко прокомментировал свой дебютный матч за «Эвертон»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 января 15:49
Рафаэль Бенитес похвалил Миколенко после дебютного матча
Рафаэль Бенитес похвалил Миколенко после дебютного матча
Футбол Украинские легионеры
09 января 08:24
«Эвертон» лишь в дополнительное время прошел «Халл» в дебютном матче Миколенко
«Эвертон» лишь в дополнительное время прошел «Халл» в дебютном матче Миколенко
Футбол Украинские легионеры
08 января 22:08

Новости: Футбол

В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Украинские легионеры
11:25
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Украинская Премьер-лига
11:13
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Первая лига
10:47
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:27
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
10:03
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Сборная Украины
09:39
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Украинская Премьер-лига
09:21
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Украинская Премьер-лига
08:59
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:39
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости