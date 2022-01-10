Дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва
Liverpool Echo: «Миколенко ждет сложный процесс притирки»
Самое популярное издание Ливерпуля – о дебюте украинца за «Эвертон»
10 января 11:52
Виталий Миколенко / фото - Getty Images
Адам Джонс, журналист авторитетного издания Liverpool Echo, в своей колонке в газете написал о дебюте украинца Виталия Миколенко за «Эвертон», в матче 1/32-й кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).
«Одним из положительных моментов матча для «Эвертона» стал дебют новичка. Миколенко оказался в стартовом составе после всего нескольких дней тренировок с партнерами. Это была неплохая игра футболиста сборной Украины, несмотря на то, что он действовал на позиции левого латераля, а не на более привычном месте левого защитника.
Изюминкой его выступления, безусловно, стал важнейший блок мяча на линии ворот в первом тайме. Ясно, что ему нужно время на адаптацию. Он молод и переехал в новую страну, новый чемпионат, новую команду. Бенитес прав, что пытается ослабить давление на новичка любыми способами. Виталий отыграл 120 минут и сделал важный первый шаг к своему, надеюсь, дальнейшему развитию.
Его ждет сложный процесс притирки и прямо сейчас делать какие-либо выводы о новичке – не время».
Напомним, дебют Миколенко в АПЛ под угрозой срыва.
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