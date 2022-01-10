Liverpool Echo: «Миколенко ждет сложный процесс притирки»

Виталий Миколенко / фото - Getty Images

Адам Джонс, журналист авторитетного издания Liverpool Echo, в своей колонке в газете написал о дебюте украинца Виталия Миколенко за «Эвертон», в матче 1/32-й кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

Изюминкой его выступления, безусловно, стал важнейший блок мяча на линии ворот в первом тайме. Ясно, что ему нужно время на адаптацию. Он молод и переехал в новую страну, новый чемпионат, новую команду. Бенитес прав, что пытается ослабить давление на новичка любыми способами. Виталий отыграл 120 минут и сделал важный первый шаг к своему, надеюсь, дальнейшему развитию.

Его ждет сложный процесс притирки и прямо сейчас делать какие-либо выводы о новичке – не время».