«Ливерпуль» без Салаха и Мане разгромил «Брентфорд» и обошел «Челси» в таблице

Лидеры «скаузеров» уехали на Кубок Африки

фото - The Athletic

В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Брентфорд».

Под занавес первого тайма счет в пользу хозяев открыл Фабиньо. Во второй половине встречи подопечные Клоппа развили преимущество, когда Окслейд-Чемберлейн и Минамино довели дело до разгрома.

«Скаузеры» смогли обойти «Челси» в таблице АПЛ, одержав победу без Салаха, Мане, Кейты и Матипа, которые уехали на Кубок Африки.

АПЛ, 22-й тур

«Ливерпуль» – «Брентфорд» 3:0

Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлейн, 69, Минамино, 77

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Гордон, Окслейд-Чемберлейн (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота.

«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).

Предупреждения: Айер (19).