«Ливерпуль» без Салаха и Мане разгромил «Брентфорд» и обошел «Челси» в таблице
В матче 22-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал «Брентфорд».
Под занавес первого тайма счет в пользу хозяев открыл Фабиньо. Во второй половине встречи подопечные Клоппа развили преимущество, когда Окслейд-Чемберлейн и Минамино довели дело до разгрома.
«Скаузеры» смогли обойти «Челси» в таблице АПЛ, одержав победу без Салаха, Мане, Кейты и Матипа, которые уехали на Кубок Африки.
АПЛ, 22-й тур
«Ливерпуль» – «Брентфорд» 3:0
Голы: Фабиньо, 44, Окслейд-Чемберлейн, 69, Минамино, 77
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Гордон, Окслейд-Чемберлейн (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Диогу Жота.
«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Роэрслев, Янссон, Айер, Пиннок, Генри (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Висса, 68), Тоуни, Мбемо (Йенсен, 75).
Предупреждения: Айер (19).
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