Клопп после выездной победы угостил фанатов «Ливерпуль» пивом
«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро
Еще 15 миллионов будут выплачены бонусами
12:28
Луис Диас / фото - Goal
«Ливерпуль» усилит атаку вингером «Порту» Луисом Диасом, сообщает инсайдер Гонсалу Лопеш.
«Скаузеры» выхватили колумбийца прямо из-под носа у «Тоттенхэма», который был очень близок к его подписанию.
Юрген Клопп еще летом обратил свое внимание на хавбека, но в клубе не спешили с подписанием, пока в гонку не вступили «шпоры».
25-летний хавбек перейдет в стан «Ливерпуля» за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов «Порту» получит в качестве бонусов.
В текущей кампании Диас провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 6 ассистов.
Напомним, «Ливерпуль» может купить Лунина у «Реала» за 20 миллионов евро.
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