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«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро

Еще 15 миллионов будут выплачены бонусами
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:28
«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро
Луис Диас / фото - Goal

«Ливерпуль» усилит атаку вингером «Порту» Луисом Диасом, сообщает инсайдер Гонсалу Лопеш.

«Скаузеры» выхватили колумбийца прямо из-под носа у «Тоттенхэма», который был очень близок к его подписанию.

Юрген Клопп еще летом обратил свое внимание на хавбека, но в клубе не спешили с подписанием, пока в гонку не вступили «шпоры».

25-летний хавбек перейдет в стан «Ливерпуля» за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов «Порту» получит в качестве бонусов.

В текущей кампании Диас провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, «Ливерпуль» может купить Лунина у «Реала» за 20 миллионов евро.

Павел Харченко
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