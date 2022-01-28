«Ливерпуль» договорился о трансфере звезды португальской лиги за 45 миллионов евро

Еще 15 миллионов будут выплачены бонусами

Луис Диас / фото - Goal

«Ливерпуль» усилит атаку вингером «Порту» Луисом Диасом, сообщает инсайдер Гонсалу Лопеш.

«Скаузеры» выхватили колумбийца прямо из-под носа у «Тоттенхэма», который был очень близок к его подписанию.

Юрген Клопп еще летом обратил свое внимание на хавбека, но в клубе не спешили с подписанием, пока в гонку не вступили «шпоры».

25-летний хавбек перейдет в стан «Ливерпуля» за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов «Порту» получит в качестве бонусов.

В текущей кампании Диас провел 18 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, «Ливерпуль» может купить Лунина у «Реала» за 20 миллионов евро.