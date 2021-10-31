«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно

Клопп не верит в немца

Фото: BBC

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус покинет клуб зимой.

Он занимается вместе с командой, но не попадает даже в запас на матчи. Юрген Клопп не собирается даже давать шанс немцу и не рассчитывает на него, сообщает Liverpool Echo.

«Ливерпуль» будет готов отпустить голкипера бесплатно. Его соглашение истекает в конце сезона, но с ним хотят расстаться раньше.

Летом Кариус так и не нашел себе новый клуб, хотя вел переговоры с командами из Германии.

Прошлые сезоны он отыграл в аренде в «Бешикташе» и «Унионе».