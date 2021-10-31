Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем
«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно
Клопп не верит в немца
31 октября 21:50
Фото: BBC
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус покинет клуб зимой.
Он занимается вместе с командой, но не попадает даже в запас на матчи. Юрген Клопп не собирается даже давать шанс немцу и не рассчитывает на него, сообщает Liverpool Echo.
«Ливерпуль» будет готов отпустить голкипера бесплатно. Его соглашение истекает в конце сезона, но с ним хотят расстаться раньше.
Летом Кариус так и не нашел себе новый клуб, хотя вел переговоры с командами из Германии.
Прошлые сезоны он отыграл в аренде в «Бешикташе» и «Унионе».
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