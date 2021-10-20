«Ливерпуль» готов платить Салаху 20 миллионов евро в год по новому контракту

Стороны ведут переговоры

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» ведет переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

Стороны готовы подписать новое соглашение на четыре года. Египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

По нему 29-летнний нападающий будет получать около 20 миллионов евро в год, сообщает The Telegraph.

Салах выступает за английскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.

Накануне, он установил клубный рекорд в Лиге чемпионов.