Салах побил достижение Джеррарда по голам за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
«Ливерпуль» готов платить Салаху 20 миллионов евро в год по новому контракту
Стороны ведут переговоры
13:27
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» ведет переговоры с нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.
Стороны готовы подписать новое соглашение на четыре года. Египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе.
По нему 29-летнний нападающий будет получать около 20 миллионов евро в год, сообщает The Telegraph.
Салах выступает за английскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.
Накануне, он установил клубный рекорд в Лиге чемпионов.
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