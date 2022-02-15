«Ливерпуль» готов продлить контракт с Милнером

Ему предложат соглашение на год

Фото: Sky Sports

«Ливерпуль» готов продлить контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

36-летнему игроку предложат контракт на год. Стороны близки к сделке.

Нынешнее соглашение завершается в конце сезона. Клуб видит Милнера лидером команды и хочет его сохранить.

В этом сезоне он провел 16 матчей, сделав один ассист.

За команду он играет с 2015-го года.