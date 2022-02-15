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«Ливерпуль» готов продлить контракт с Милнером
Ему предложат соглашение на год
14:41
Фото: Sky Sports
«Ливерпуль» готов продлить контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.
36-летнему игроку предложат контракт на год. Стороны близки к сделке.
Нынешнее соглашение завершается в конце сезона. Клуб видит Милнера лидером команды и хочет его сохранить.
В этом сезоне он провел 16 матчей, сделав один ассист.
За команду он играет с 2015-го года.
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