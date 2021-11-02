Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 9
Футбол (7 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Окончен
22:00 Леванте - Гранада 0:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Металлист - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Днепр-1 - Минай 4:0 Окончен
19:30 Ворскла - Черноморец 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
19:45 Мальме - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Динамо - Барселона -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Севилья - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ювентус - Зенит -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту -:- Запланирован
19:45 Реал - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Брюгге -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шериф - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье -:- Запланирован

«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Спортинга» 80 млн евро отступных

Лиссабонцы не очень желают прощаться с одним из своих лидеров
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:59
«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Спортинга» 80 млн евро отступных
Педру Гонсалвеш / Фото - manunitedcore.com
Форвард лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш может переехать в АПЛ. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль». Об этом сообщает The Sun.

Главный тренер красных Юрген Клопп намерен видеть игрока в своей команде. «Спортинг» не планирует отпускать футболиста, поэтому для того, чтобы подписать Гонсалвеша «Ливерпулю» придется заплатить за него сумму отступных, которая составляет € 80 млн.

В текущем сезоне Гонсалвеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один ассист.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спортинга» Жоау Палинья может сменить клубную прописку и перебраться в Лигу 1.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ливерпуль Спортинг (Лиссабон)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»
Суарес»: «В 2013 году я хотел перейти в «Арсенал», потому что они каждый год играли в Лиге чемпионов»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:39
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:43
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
Футбол Лига чемпионов UEFA
1 ноября 13:55
«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно
«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 21:50
Клопп назвал двух человек, которых взял бы с собой на необитаемый остров. Один из них – Гвардиола
Клопп назвал двух человек, которых взял бы с собой на необитаемый остров. Один из них – Гвардиола
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 09:27
Клопп – о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение. У нас отобрали два красивейших гола»
Клопп – о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение. У нас отобрали два красивейших гола»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 октября 20:47

Новости: Футбол

Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лига чемпионов UEFA
13:12
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Первая лига
13:10
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Лига чемпионов UEFA
12:59
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Лига чемпионов UEFA
12:54
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Украинская Премьер-лига
12:52
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Лига чемпионов UEFA
12:45
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Бундеслига (Германия)
12:44
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Лига чемпионов UEFA
12:28
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Премьер-Лига (Англия)
12:22
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Интервью
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 18:28
5
Все новости