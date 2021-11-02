«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно
«Ливерпуль» готов заплатить за форварда «Спортинга» 80 млн евро отступных
Лиссабонцы не очень желают прощаться с одним из своих лидеров
08:59
Педру Гонсалвеш / Фото - manunitedcore.comФорвард лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш может переехать в АПЛ. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль». Об этом сообщает The Sun.
Главный тренер красных Юрген Клопп намерен видеть игрока в своей команде. «Спортинг» не планирует отпускать футболиста, поэтому для того, чтобы подписать Гонсалвеша «Ливерпулю» придется заплатить за него сумму отступных, которая составляет € 80 млн.
В текущем сезоне Гонсалвеш сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один ассист.
Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что хавбек «Спортинга» Жоау Палинья может сменить клубную прописку и перебраться в Лигу 1.
Комментарии 0