«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Франции

Дэвид играет за «Лилль»

Фото: AFP

Нападающий «Лилля» Дэвид привлек внимание ряд клубов.

Он интересен почти всем топ-клубах Европы, включая «Челси», «Ливерпуль» и «Реал». Первые уже направили запрос о трансфере футболиста.

В «Лилле» сообщили, что продавать зимой своего лидера не хотят. За него запросят не менее 50 миллионов евро, сообщает TSN.

Ранее интерес к игроку приписывали «Арсеналу», который гарантировал ему место в стартовом составе.

Дэвид забил 12 мячей в 21 матче Лиги 1 и является лучшим бомбардиром чемпионата Франции.