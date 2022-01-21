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«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Франции

Дэвид играет за «Лилль»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:16
«Ливерпуль» и «Челси» хотят подписать лучшего бомбардира чемпионата Франции
Фото: AFP

Нападающий «Лилля» Дэвид привлек внимание ряд клубов.

Он интересен почти всем топ-клубах Европы, включая «Челси», «Ливерпуль» и «Реал». Первые уже направили запрос о трансфере футболиста.

В «Лилле» сообщили, что продавать зимой своего лидера не хотят. За него запросят не менее 50 миллионов евро, сообщает TSN.

Ранее интерес к игроку приписывали «Арсеналу», который гарантировал ему место в стартовом составе.

Дэвид забил 12 мячей в 21 матче Лиги 1 и является лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

 

Андрей Усмонов
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