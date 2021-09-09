«Ливерпуль» интересуется ключевым полузащитником «Милана»

Ранее Кесси отказался продлевать соглашение с «россонери»

Фото: Football Italia

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Милана» Франку Кесси, сообщает Goal.

Мерсисайдцы попробуют заполучить игрока, у которого контракт с нынешним клубом истекает летом 2022 года, уже зимой. Ранее Кесси отклонил предложение «Милана» о пролонгации соглашения.

Кесси перешел в «Милан» из «Аталанты» в 2019 году за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Кесси в 55 миллионов евро.

Напомним, также зимой «Ливерпуль» может подписать Марко Асенсио.