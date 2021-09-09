«Милан» и «Рома» намерены подписать Азмуна на правах свободного агента
«Ливерпуль» интересуется ключевым полузащитником «Милана»
Ранее Кесси отказался продлевать соглашение с «россонери»
13:20
Фото: Football Italia
«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному полузащитнику «Милана» Франку Кесси, сообщает Goal.
Мерсисайдцы попробуют заполучить игрока, у которого контракт с нынешним клубом истекает летом 2022 года, уже зимой. Ранее Кесси отклонил предложение «Милана» о пролонгации соглашения.
Кесси перешел в «Милан» из «Аталанты» в 2019 году за 24 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых он забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Кесси в 55 миллионов евро.
Напомним, также зимой «Ливерпуль» может подписать Марко Асенсио.
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