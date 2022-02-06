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«Ливерпуль» легко пробился в 1/8 финала Кубка Англии

«Красные» не заметили «Кардифф»
Футбол Серия А (Италия)
16:05
«Ливерпуль» легко пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Фото: twitter.com/LFC

«Ливерпуль» в матче 4-го раунда Кубка Англии не заметил сопротивления «Кардиффа».

«Красные» забили три мяча во втором тайме на что гости ответили лишь одним голом.

Таким образом, «Ливерпуль» пробился в 1/8 финала.

Кубок Англии. 4-й раунд:

«Ливерпуль» – «Кардифф» 3:1

Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 – Колвилл, 80

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.

«Кардифф»: Филлипс, Ын, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).

Андрей Усмонов
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