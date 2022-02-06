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«Ливерпуль» легко пробился в 1/8 финала Кубка Англии
«Красные» не заметили «Кардифф»
16:05
Фото: twitter.com/LFC
«Ливерпуль» в матче 4-го раунда Кубка Англии не заметил сопротивления «Кардиффа».
«Красные» забили три мяча во втором тайме на что гости ответили лишь одним голом.
Таким образом, «Ливерпуль» пробился в 1/8 финала.
Кубок Англии. 4-й раунд:
«Ливерпуль» – «Кардифф» 3:1
Голы: Жота, 53, Минамино, 68, Эллиот, 76 – Колвилл, 80
«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.
«Кардифф»: Филлипс, Ын, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).
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