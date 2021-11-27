«Ливерпуль» легко разбил «Саутгемптон» на «Энфилде»

Жота оформил дубль

Фото: Twitter Ливерпуля

В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон».

Вингер хозяев Диого Жота забил уже на 2-й минуте, а через полчаса оформил дубль. К 37-й минуте счет уже был разгромным в пользу «Ливерпуля», голом отличился еще и Тьяго.

Во 2-м тайме до 4:0 счет довел ван Дейк.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» обошел «Манчестер Сити» и на 1 очко отстает от лидирующего «Челси», но у соперников мерсисайдцев есть по одной игре в запасе.

АПЛ, 13-й тур

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» 4:0

Голы: Жота, 2, 32, Тиаго, 37, ван Дейк, 52

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 67), Тиаго Алькантара (Окслейд-Чемберлен, 59), Фабиньо, Салах, Мане, Диогу Жота (Минамино, 81).

«Саутгемптон»: Маккарти, Ливраменто, Беднарек (Редмонд, 46), Войнович, Салису, Перро (Уокер-Питерс, 88), Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Телла, 46), Броя.

Предупреждение: Беднарек (11).