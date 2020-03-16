«Ливерпуль» минимально одолел «Вулверхэмптон» на выезде
В 28-м туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» в родных стенах уступил «Ливерпуль».
Единственный мяч во встрече забил Диогу Жота в концовке первого тайма.
Примечательным эпизодом встречи также стала травма голкипера «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу на 85-й минуте, он получил удар коленом в голову от своего же одноклубника и покинул поле на носилках.
Встреча же завершилась минимальной победой «Ливерпуля».
АПЛ, 28-й тур
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0:1
Гол: Жота 45+2
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу (Радди, 90), Кастро, Семеду (Гиббс-Уайт, 84), Коуди, Саисс, Траоре, Моутинью, Нету, Рубен Невеш (Дендонкер, 76), Боли, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 70).
«Ливерпуль»: Алиссон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон, Мане, Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Диогу Жота (Окслейд-Чемберлен, 82), Фабиньо, Салах, Вейналдум (Милнер, 67).
Предупреждения: Рубен Невеш (37), Тиаго Алькантара (42), Саисс (52).