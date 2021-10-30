«Ливерпуль» может подписать форварда мадридского «Реала»

Клубу нужен игрок ротации

Лука Йович / фото - Football Espana

Форвард мадридского «Реала», серб Лука Йович может продолжить карьеру в английском «Ливерпуле», сообщает Fichajes.

По информации портала, из-за малого количества игровой практики в «Королевском клубе» нападающий в ближайшее время хочет сменить клубную прописку. Тренерский штаб «мерсисайдцев» находится в активном поиске игрока ротации, который сможет «страховать» основных форвардов команды, и Йович полностью удовлетворяет их критерии.

Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Стоимость перехода оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт Йовича с «Реалом» истекает в 2025 году.

Напомним, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал имя лучшего тренера мира.