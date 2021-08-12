«Тоттенхэм» может подписать Коутиньо в случае расставания с Кейном
«Ливерпуль» может вернуть в свои ряды звездного хавбека «Барселоны»
Мерсисайдский клуб находится в поисках замены Вейналдуму
14:39
Филиппе Коутиньо / Фото - bavarianfootballworks«Ливерпуль» по-прежнему заинтересован в услугах хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Liverpool Echo, в мерсисайдском клубе рассматривают возможность возвращения бразильца в АПЛ. Отметим, что Коутиньо защищал цвета «красных» с 2013 по 2018 год.
Главный тренер команды Юрген Клопп заинтересован в игроке линии полузащиты после ухода Жоржиньо Вейналдума в ПСЖ.
Помимо прочего, Мохаммед Салах, Садио Мане и Наби Кейта отправятся на Кубок африканских наций в январе.
Ранее сообщалось, что Коутиньо оказался не нужен «Барселоне» и клуб хочет расстаться с ним уже эти летом.
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