«Ливерпуль» нанес два первых удара в створ после 75-й минуты и оба раза забил «Интеру»

«Красные» обеспечили себе комфортное преимущество перед ответной встречей

Фото - Интер Милан

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле уступил «Ливерпулю».

Матч проходил в равной борьбе с моментами у обоих ворот. Самый острый эпизод первого тайма на счету Чалханоглу. Турок пробил в перекладину.

После перерыва сумел забить Джеко. Но босниец сделал это из офсайда. До заключительной пятнадцатиминутки обе команды не нанесли ни одного удара в створ.

И первый же оказался результативным. Фирмино открыл счет. А вторым Салах удвоил преимущество «красных».

Ответный матч состоится 8 марта в Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

«Интер» – «Ливерпуль» 0:2

Голы: Фирмино, 75, Салах, 83

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Дармиан, 87), де Врей (Раноккия, 87), Шкриньяр, Бастони (Димарко, 90+1), Перишич, Видаль (Гальярдини, 87), Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес (Санчес, 70).

Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 86), Фабиньо (Хендерсон, 59), Эллиотт (Кейта, 59), Салах, Мане (Диас, 59), Диогу Жота (Фирмино, 46).