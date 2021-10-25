«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории

«Красные» забили пять мячей

Фото: twitter.com/LFC

«Ливерпуль» в матче 9 тура АПЛ разбил «Манчестер Юнайтед» (5:0).

Как оказалось, этот результат стал историческим. МЮ потерпел крупнейшее домашнее поражение от «красных» за всю историю АПЛ, сообщает Gracenote.

Также «Ливерпуль» повторил свою крупнейшую победу над МЮ в истории. В 1925-м году «красные» также победили соперника (5:0), правда в матче Высшего дивизиона Англии.

«Ливерпуль» идет вторым в таблице АПЛ.