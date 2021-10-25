Роналду – о 0:5 от «Ливерпуля»: «Мы в ответе за это — винить в поражении больше некого»
«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
«Красные» забили пять мячей
11:31
Фото: twitter.com/LFC
«Ливерпуль» в матче 9 тура АПЛ разбил «Манчестер Юнайтед» (5:0).
Как оказалось, этот результат стал историческим. МЮ потерпел крупнейшее домашнее поражение от «красных» за всю историю АПЛ, сообщает Gracenote.
Также «Ливерпуль» повторил свою крупнейшую победу над МЮ в истории. В 1925-м году «красные» также победили соперника (5:0), правда в матче Высшего дивизиона Англии.
«Ливерпуль» идет вторым в таблице АПЛ.
Комментарии 0