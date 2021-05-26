Десять игроков и три работника «Шальке» покинут клуб
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
Турецкий защитник вернется в Германию
11:10
Фото: Sky Sports
Защитник Озан Кабак вернется в «Шальке».
«Ливерпуль», за который турок выступал последние полгода, не станет выкупать игрока. Сумма выкупа составляла 18 миллионов евро.
Впрочем, английский клуб откажется от выкупа. Правда, на игрока есть спрос в Европе.
Кабак отыграл 9 матчей за «Ливерпуль». «Шальке» вылетел во 2-ю Бундеслигу.
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