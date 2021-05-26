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«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»

Турецкий защитник вернется в Германию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:10
«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
Фото: Sky Sports

Защитник Озан Кабак вернется в «Шальке».

«Ливерпуль», за который турок выступал последние полгода, не станет выкупать игрока. Сумма выкупа составляла 18 миллионов евро.

Впрочем, английский клуб откажется от выкупа. Правда, на игрока есть спрос в Европе.

Кабак отыграл 9 матчей за «Ливерпуль». «Шальке» вылетел во 2-ю Бундеслигу.

Андрей Усмонов
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Теги

Ливерпуль Шальке-04

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