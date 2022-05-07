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«Ліверпуль» не зміг обіграти «Тоттенгем» і це може вартувати йому чемпіонства

«Манчестер Сіті» має ту ж саму кількість очок, але ще й матч в запасі
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 мая 23:53
«Ліверпуль» не зміг обіграти «Тоттенгем» і це може вартувати йому чемпіонства
Ліверпуль не зміг обіграти Тоттенгем / Фото - twitter.com/LFC

Фіналіст Ліги чемпіонів «Ліверпуль» після вольової перемоги над «Вільярреалом» (3:2) не зумів здолати «Тоттенгем» у чемпіонаті Англії.

Команда Клоппа пропустила першою. Сон відзначився своїм 12-м голом і загалом 17-ю результативною дією у календарному 2022 році. За обидвома показниками він найкращий в АПЛ.

Однак пізніше Луїс Діас зрівняв рахунок після того, як вийшов з лави для запасних. Колумбієць вперше відзначився за «Ліверпуль» у двох поєдинках поспіль.

АПЛ. 36 тур

«Ліверпуль» – «Тоттенгем» 1:1

Голи: Діас, 74 – Сон, 56

Нічия означає, що мерсисайдці і «Манчестер Сіті» мають однакову кількість очок, однак у містян є один матч у запасі.

Варто відзначити, що за однакової кількості очок в АПЛ позиції у турнірній таблиці визначаються за різницею забитих та пропущених м’ячів. Наразі у «Ліверпуля» вона +64, тоді як у підопічних Пепа Гвардіоли – +63.

Нагадаємо, «Манчестер Юнайтед» залишився без Ліги чемпіонів на наступний сезон після 0:4 від «Брайтона».

Сергей Лукьяненко
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