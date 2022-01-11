«Ливерпуль» обвиняют в мошенничестве из-за интервью Клоппа

Немец высказался о тестах на коронавирус

Юрген Клопп / фото - Liverpool FC

Полуфинальный матч Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» был перенесен из-за многочисленных позитивных тестов на COVID-19 в стане мерсисайдцев.

После этого главный тренер «скаузеров» Юрген Клопп рассказал, что все результаты тестирования кроме одного были ложноположительными.

После этого несколько английских клубов подали жалобу на команду немца, сообщает The Athletic.

«Скаузеров» подозревают в мошенничестве и просят провести расследования, так как если эта информация поступила в клуб до 6 января (тогда, когда должна была состоятся встреча), то матч должен был пройти по расписанию.

Ранее сам Клопп назвал ситуацию с коронавирусом критической.