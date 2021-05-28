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«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»

Мерсисайдцы заплатили за Конате 40 миллионов евро
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:53
«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»
Ибрагим Конате / Фото: Twitter

Защитник «Лейпцига» Ибрагим Конате стал игроком «Ливерпуля», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Контракт 22-летнего игрока с английским клубом вступит в силу 1-го июля. Конате пока не получил разрешение на работу в Англии.

Известно, что «Ливерпуль» заплатил за Конате 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также намерен подписать Хакана Чалханоглу из «Милана».

Петр Приходько
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Теги

Ливерпуль РБ Лейпциг

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