«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»

Мерсисайдцы заплатили за Конате 40 миллионов евро

Ибрагим Конате / Фото: Twitter

Защитник «Лейпцига» Ибрагим Конате стал игроком «Ливерпуля», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Контракт 22-летнего игрока с английским клубом вступит в силу 1-го июля. Конате пока не получил разрешение на работу в Англии.

Известно, что «Ливерпуль» заплатил за Конате 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также намерен подписать Хакана Чалханоглу из «Милана».