«Ливерпуль» интересуется игроком «Милана»
«Ливерпуль» объявил о подписании 22-летнего защитника «Лейпцига»
Мерсисайдцы заплатили за Конате 40 миллионов евро
17:53
Ибрагим Конате / Фото: Twitter
Защитник «Лейпцига» Ибрагим Конате стал игроком «Ливерпуля», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.
Контракт 22-летнего игрока с английским клубом вступит в силу 1-го июля. Конате пока не получил разрешение на работу в Англии.
Известно, что «Ливерпуль» заплатил за Конате 40 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также намерен подписать Хакана Чалханоглу из «Милана».
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