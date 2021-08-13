«Ливерпуль» может вернуть в свои ряды звездного хавбека «Барселоны»
«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком
Защитник останется в команде
13:12
Фото: Liverpool FC
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с игроком рассчитано до 2025-го года, сообщает сайт клуба. 30-летний защитник останется в команде.
Голландец играет в «Ливерпуле» с 2018-го года. За это время он успел стать капитаном команды. Прошлый сезон ему не удался, ведь он получил травму в его начале и пропустил более семи месяцев.
Также ван Дейк не сыграл на Евро-2020.
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