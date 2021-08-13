«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с ван Дейком

Защитник останется в команде

Фото: Liverpool FC

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с игроком рассчитано до 2025-го года, сообщает сайт клуба. 30-летний защитник останется в команде.

Голландец играет в «Ливерпуле» с 2018-го года. За это время он успел стать капитаном команды. Прошлый сезон ему не удался, ведь он получил травму в его начале и пропустил более семи месяцев.

Также ван Дейк не сыграл на Евро-2020.