«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии

В составе победителей дубль оформил Садио Мане

«Ман Сити» уступил «Ливерпулю»

В 1/2 финала Кубка Англии встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».Первый тайм для командыстал крайне неудачным. Запомнился он болельщикам грубейшей ошибкой вратаряи тремя пропущенными мячами – отличились, и дубль оформилВо второй 45-минутке «горожане» побежали к воротам соперника спасать ситуацию. На 47-й минутесократил отставание 1:3. В конце тайма отличился, но сравнять счет команде из Манчестера не удалось – 3:2 в пользу «Ливерпуля».Украинский защитник «Ман Сити»вышел в основе и отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился.«Манчестер Сити» –2:3: Джек Грилиш, 47, Силва, 90+2 – Конате, 9, Мане, 17, 45.: Стеффен, Стоунс, Аке, Зинченко, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83), Грилиш, Фоден.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джонс, 86), Кейта (Хендерсон, 73), Диас (Роберто Фирмино, 85), Мане (Диогу Жота, 85), Салах.

Предупреждения: Габриэл Жезус, 27, Фернандиньо, 57 – Фабиньо, 37, Кейта, 48, Мане, 61.