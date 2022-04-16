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«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии

В составе победителей дубль оформил Садио Мане
Футбол В Европе
16 апреля 22:25
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» и вышел в финал Кубка Англии
«Ман Сити» уступил «Ливерпулю»
В 1/2 финала Кубка Англии встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». 

Первый тайм для команды Пепа Гвардиолы стал крайне неудачным. Запомнился он болельщикам грубейшей ошибкой вратаря Зака Штефана и тремя пропущенными мячами – отличились Конате, и дубль оформил Садио Мане.

Во второй 45-минутке «горожане» побежали к воротам соперника спасать ситуацию. На 47-й минуте Джек Грилиш сократил отставание 1:3. В конце тайма отличился Бернарду Силва, но сравнять счет команде из Манчестера не удалось – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

Украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч, но результативными действиями не отличился. 

1/2 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 2:3

Голы: Джек Грилиш, 47, Силва, 90+2 – Конате, 9, Мане, 17, 45.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Стоунс, Аке, Зинченко, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Марез, 83), Грилиш, Фоден.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара (Джонс, 86), Кейта (Хендерсон, 73), Диас (Роберто Фирмино, 85), Мане (Диогу Жота, 85), Салах.

Предупреждения: Габриэл Жезус, 27, Фернандиньо, 57 – Фабиньо, 37, Кейта, 48, Мане, 61.


В финале Кубка Англии «Ливерпуль» встретится с победителем пары «Челси» - «Кристал Пэлас». 

Ранее мы сообщали, что Криштиану Роналду не справился с эмоциями и разбил телефон болельщика
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Александр Зинченко Джек Грилиш Бернарду Силва Садио Мане

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