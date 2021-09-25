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«Ливерпуль» отыгрывался и дважды упускал преимущество. «Брентфорд» вырвал ничью

Одна из сенсаций начала сезона дала бой именитому сопернику
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:25
«Ливерпуль» отыгрывался и дважды упускал преимущество. «Брентфорд» вырвал ничью
Фото - ФК Ливерпуль

В шестом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом».

Новичок высшего дивизиона сумел открыть счет в матче: отличился Пиннок. Однако уже спустя несколько минут забил Диогу Жота.

После перерыва уже «Ливерпуль» вышел вперед силами Салаха. Не прошло и десяти минут, как счет снова стал равным – забил Янельт.

Еще раз «красные» повели силам Джонса. Но и на этот гол нашелся аргумент соперника. Вышедший на замену Висса принес своей команде ничью

«Ливерпуль», несмотря на потерю очков, возглавил турнирную таблицу. За «красными» расположились сразу четыре команды с 13 пунктами – «Ман Сити», «Челси», МЮ и «Эвертон». «Брентфорд» неожиданно идет в середине.

АПЛ, 6 тур

«Брентфорд» – «Ливерпуль» 3:3

Голы: Пиннок, 27, Янельт, 63, Висса, 82 – Диогу Жота, 31, Салах, 54, Джонс, 67

«Брентфорд»: Райя, Янссон, Айер, Пиннок (Йоргенсен, 43), Генри, Канос, Нергор (Висса, 78), Янельт, Оньека (Баптист, 68), Тоуни, Мбемо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс (Фирмино, 68), Салах, Мане, Диогу Жота.

Предупреждения: Оньека – Робертсон
Сергей Стаднюк
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