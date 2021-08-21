«Ливерпуль» переиграл «Бернли» и пока идет без потерь в АПЛ
Во втором туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Бернли».
С самого начала «красные» взяли игру под свой контроль. И это быстро принесло свои плоды – забили Диогу Жота и Салах. Однако гол египтянина был отменен из-за офсайда.
Правда, после перерыва хозяева добились своего – Мане удвоил преимущество команды. Соперник ничего не смог противопоставить «мерсисайдцам» и не сумел оформить даже гол престижа.
«Ливерпуль» пока идет с максимумом пунктов в турнирной таблице. «Бернли» не набрал ни одного очка.
АПЛ, 2 тур
«Ливерпуль» – «Бернли» 2:0
Голы: Диогу Жота, 18, Мане, 69
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Гомес, 90), Хендерсон, Кейта (Тиаго Алькантара, 81), Эллиотт, Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 81).«Бернли»: Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Питерс, 79), Корк, Браунхилл, Вуд (Родригес, 75), Барнс, Макнил.
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