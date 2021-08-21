«Ливерпуль» переиграл «Бернли» и пока идет без потерь в АПЛ

Победу «мерсисайдцам» принес Диогу Жота

Фото - ФК Ливерпуль

Во втором туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома переиграл «Бернли».

С самого начала «красные» взяли игру под свой контроль. И это быстро принесло свои плоды – забили Диогу Жота и Салах. Однако гол египтянина был отменен из-за офсайда.

Правда, после перерыва хозяева добились своего – Мане удвоил преимущество команды. Соперник ничего не смог противопоставить «мерсисайдцам» и не сумел оформить даже гол престижа.

«Ливерпуль» пока идет с максимумом пунктов в турнирной таблице. «Бернли» не набрал ни одного очка.

АПЛ, 2 тур

«Ливерпуль» – «Бернли» 2:0

Голы: Диогу Жота, 18, Мане, 69

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Гомес, 90), Хендерсон, Кейта (Тиаго Алькантара, 81), Эллиотт, Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 81).

Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Питерс, 79), Корк, Браунхилл, Вуд (Родригес, 75), Барнс, Макнил.