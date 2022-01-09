«Ливерпуль» первым пропустил от «Шрусбери», но затем разгромил соперника
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» разгромил «Шрусбери».
Команда Юргена Клоппа хоть и пропустила первой, но затем забила сопернику 4 безответных мяча.
Кубок Англии, 1/32 финала
«Ливерпуль» – «Шрусбери» 4:1
Голы: Гордон, 34, Фабиньо, 44, пен, Фирмино, 78, 90
«Ливерпуль»: Келлехер, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 90), Фабиньо, Диксон-Боннер (Фирмино, 64), Мортон (Норрис, 90), Брэдли, Джонс, Уолтмен (Минамино, 46), Гордон (Фрауэндорф, 81).
«Шрусбери»: Мароши, Эбанкс-Лэнделл, Пеннингтон, Нерс, Беннетт (Дэниэлс, 88), Лихи (Кэйтон, 90), Огбета (Пьер, 83), Дэвис, Вела, Боумэн (Блоксем, 83), Удо (Джанне, 83).
Предупреждения: Пеннингтон (13), Эбанкс-Лэнделл (80), Дэниэлс (89).
Напомним, «Ливерпуль» попросил перенести матч Кубка Лиги с «Арсеналом» из-за ковида в расположении «красных».
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