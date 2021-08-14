«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в своем стартовом матче сезона
«Ливерпуль» одержал уверенную победу в стартовом матче АПЛ, обыграв «Норвич» со счетом 3:0.
Главным героем матча стал египетский нападающий «мерсисайдцев» Мохамед Салах, отметившийся в матче одним голом и двумя результативными передачами.
АПЛ. 1-й тур
«Норвич» – «Ливерпуль» 0:3 (0:1)
Голы: Диогу Жота (26), Фирмино (65), Салах (74).
«Норвич»: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Кэнтуэлл (Дауэлл, 86), Рашица (Сарджент, 77), Рупп, Ле-Мелу, Гилмор, Пукки (Ида, 77).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 61), Кейта (Эллиотт, 83), Салах, Мане, Диогу Жота (Фирмино, 61).
Предупреждения: Милнер (25), Кэнтуэлл (53)
Следующим соперником «Ливерпуля» станет «Бернли». Матч запланирован на 21-е августа.
Напомним, «Ливерпуль» ведет переговоры по лидеру «Вулверхэмптона».
Комментарии 0